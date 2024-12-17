Последние минуты жизни Яниса Тиммы попали на видео: был со стаканом и записывал голосовые сообщения

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В ночь с 16 на 17 декабря в одном из московских хостелов было обнаружено тело латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Последние минуты жизни спортсмена были запечатлены на видео.

Фото: youtube.com by канал paparazzi news, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Янис Тимма

Как сообщает Telegram-канал Mash, тело Яниса Тиммы было обнаружено одним из жильцов, который и вызвал полицию. Место трагедии находится недалеко от дома певицы Анны Седоковой, развод с которой спортсмен не смог пережить.

На видео запечатлены последние минуты жизни Яниса Тиммы: он зашёл в подъезд со стаканом и одновременно записывал голосовые сообщения. При этом мужчина долго мучился с замком.

Анна Седокова пока не комментировала трагическую смерть бывшего супруга. Вчера, 16 декабря, артистка отметила своё 42-летие.

Ранее отец Яниса Тиммы уже высказывался о смерти сына.

Уточнения

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.



А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.



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