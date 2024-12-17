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Отец бывшего мужа Анны Седоковой отреагировал на смерть сына: я надеюсь, что это неправда

1:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Отец латвийского баскетболиста Яниса Тимма, тренер Райтис Тимма, узнал о смерти сына из новостей. Он выразил надежду, что эта информация может оказаться ложной.

Анна Седокова и Янис Тимма
Фото: instagram.com by личный аккаунт Яниса Тиммы в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Седокова и Янис Тимма

В беседе с Super мужчина подтвердил, что в последние несколько лет не общался с наследником. По его словам, сын заблокировал его во всех социальных сетях.

"Я не могу сразу осознать всю эту историю. Наши отношения были ужасными и страшными. Мой друг прочитал об этом где-то в семь утра, и теперь об этом пишут везде. Нужно точно узнать, что это был он. Возможно, есть надежда, что это не так", — поделился отец баскетболиста.

Ночью появилась информация о том, что 32-летний спортсмен ушел из жизни в день рождения своей бывшей жены, певицы Анны Седоковой. На заставке телефона он написал номер телефона исполнительницы и попросил сообщить ей о трагедии.

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Уточнения

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда. На драфте НБА 2013 года был выбран во втором раунде под общим 60-м номером командой «Мемфис Гриззлис».

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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