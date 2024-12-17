Рекордный кастинг: на главные роли в новом Гарри Поттере претендуют 32 тысячи детей

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Количество подростков, желающих сыграть роли персонажей из вселенной книг о Гарри Поттере, оказалось огромным. Создатели будущего сериала рассмотрели 32 тысячи кандидатов.

Фото: YouTube канал Видео Фокс by Скриншот видео YouTube канала Видео Фокс, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гарри Поттер

Сценарист "Гарри Поттера" Франческа Гардинер рассказала, что поиск Мальчика, Который Выжил, и его друзей, затянулся на несколько месяцев. Кастинг-директор Люси Беван приглашала множество детей в возрасте от девяти до 11 лет из Великобритании и Ирландии.

На первом этапе дети представляли два видеоролика: короткий рассказ или стихотворение и самопрезентацию с коротким рассказом о семье или питомце.

Как только создатели определят главную троицу, они вернутся к анкетам других участников. Эти дети станут первыми претендентами на остальные роли.

Съёмки должны начаться летом следующего года, и создателям придётся поспешить, чтобы отснять необходимые сцены раньше, чем дети вырастут.

Также отмечается, что для сериала потребуется больше материала, так как сценаристы планируют сделать его подробнее и ближе к книгам Джоан Роулинг.

Уточнения

Джоа́н Ро́улинг (англ. Joanne Rowling; род. 31 июля 1965), также известная под псевдонимами Дж. К. Роулинг (J. K. Rowling), Джоан Кэ́тлин Роулинг (англ. Joanne Kathleen Rowling) и Ро́берт Гэлбре́йт (англ. Robert Galbraith) — британская писательница, сценаристка и кинопродюсер, наиболее известная как автор серии романов о Гарри Поттере, которые получили несколько наград и были проданы в количестве более 500 миллионов экземпляров; а также стали самой продаваемой серией книг в истории и основой для серии фильмов, ставшей третьей по кассовому сбору в истории.



Га́рри Джеймс По́ттер (англ. Harry James Potter) — литературный персонаж, главный герой серии романов английской писательницы Джоан Роулинг.

