Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От обесцвеченных до кустистых: главные тренды бровей наступающего года
Как легко размягчить капустные листья для голубцов
Чем опасны даже лёгкие переохлаждения: cкрытые угрозы холода
Как справиться с привычкой собаки грызть поводок
Генетики открыли механизм, позволяющий бактериям противостоять радиации
Арбитражный суд Новосибирской области арестовал счета и имущество ООО Белая Сфера-Констракшн
Посадите эти растения рядом с баклажанами, чтобы предотвратить появление колорадского жука
Скамейки, площадки и кинотеатры: москвичи рассказали, как должны использоваться крыши их домов
Онлайн-фитнес: спасение или провал? Узнайте плюсы и минусы таких тренировок

Рекордный кастинг: на главные роли в новом Гарри Поттере претендуют 32 тысячи детей

1:12
Шоу-бизнес

Количество подростков, желающих сыграть роли персонажей из вселенной книг о Гарри Поттере, оказалось огромным. Создатели будущего сериала рассмотрели 32 тысячи кандидатов.

Гарри Поттер
Фото: YouTube канал Видео Фокс by Скриншот видео YouTube канала Видео Фокс, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гарри Поттер

Сценарист "Гарри Поттера" Франческа Гардинер рассказала, что поиск Мальчика, Который Выжил, и его друзей, затянулся на несколько месяцев. Кастинг-директор Люси Беван приглашала множество детей в возрасте от девяти до 11 лет из Великобритании и Ирландии.

На первом этапе дети представляли два видеоролика: короткий рассказ или стихотворение и самопрезентацию с коротким рассказом о семье или питомце.

Как только создатели определят главную троицу, они вернутся к анкетам других участников. Эти дети станут первыми претендентами на остальные роли.

Съёмки должны начаться летом следующего года, и создателям придётся поспешить, чтобы отснять необходимые сцены раньше, чем дети вырастут.

Также отмечается, что для сериала потребуется больше материала, так как сценаристы планируют сделать его подробнее и ближе к книгам Джоан Роулинг.

Уточнения

Джоа́н Ро́улинг (англ. Joanne Rowling; род. 31 июля 1965), также известная под псевдонимами Дж. К. Роулинг (J. K. Rowling), Джоан Кэ́тлин Роулинг (англ. Joanne Kathleen Rowling) и Ро́берт Гэлбре́йт (англ. Robert Galbraith) — британская писательница, сценаристка и кинопродюсер, наиболее известная как автор серии романов о Гарри Поттере, которые получили несколько наград и были проданы в количестве более 500 миллионов экземпляров; а также стали самой продаваемой серией книг в истории и основой для серии фильмов, ставшей третьей по кассовому сбору в истории.

Га́рри Джеймс По́ттер (англ. Harry James Potter) — литературный персонаж, главный герой серии романов английской писательницы Джоан Роулинг.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Как не испортить квашеную капусту: секреты правильной закваски
Еда и рецепты
Как не испортить квашеную капусту: секреты правильной закваски Аудио 
ВСУ скоро побегут от наступающих ВС РФ на Запорожье и Днепропетровск
Военные новости
ВСУ скоро побегут от наступающих ВС РФ на Запорожье и Днепропетровск Аудио 
Как правильно ухаживать за декабристом для пышного цветения
Садоводство, цветоводство
Как правильно ухаживать за декабристом для пышного цветения Аудио 
Популярное
Россия заключила сделку, которая стала настоящим успехом

Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.

Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Что нельзя носить с джинсами, если вы хотите выглядеть модно и элегантно?
Брэд Питт отреагировал на предложение сняться с Анджелиной Джоли за 60 миллионов долларов
Медведь, Белый лебедь и Бэкфайр. Стратегическая авиация России на страже страны Дмитрий Плотников Путин и Белоусов на коллегии минобороны: Россия выигрывает первую битву с НАТО на Украине Любовь Степушова Тревожнейший звонок: Евросоюз начинает законодательно готовиться к большой войне? Андрей Николаев
Проще некуда: гладкий и вкусный базовый крем для тортов и десертов всего из двух ингредиентов
ВСУ скоро побегут от наступающих ВС РФ на Запорожье и Днепропетровск
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг
Последние материалы
Как справиться с привычкой собаки грызть поводок
Генетики открыли механизм, позволяющий бактериям противостоять радиации
Арбитражный суд Новосибирской области арестовал счета и имущество ООО Белая Сфера-Констракшн
Посадите эти растения рядом с баклажанами, чтобы предотвратить появление колорадского жука
Рекордный кастинг: на главные роли в новом Гарри Поттере претендуют 32 тысячи детей
Скамейки, площадки и кинотеатры: москвичи рассказали, как должны использоваться крыши их домов
Онлайн-фитнес: спасение или провал? Узнайте плюсы и минусы таких тренировок
Упаковка как искусство: лучшие советы для путешественников
Ядовитые водоросли стали причиной гибели слонов
Почему в замороженных ягодах больше витамина С, чем в свежих
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.