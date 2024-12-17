Райан Рейнольдс признался, что умирает, когда не видит лица детей

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Райан Рейнольдс признался, что они с его женой Блейк Лайвли выросли в рабочем классе и стараются дать детям "нормальную жизнь".

Фото: YouTube канал Spletnik by Скриншот видео YouTube канала Spletnik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Райан Рейнольдс, Блейк Лайвли

"Когда я был ребенком, я просто выходил из дома и возвращался к закату. Представить такое сейчас я не могу", — отметил актёр.

Райан понимает, что его дети — представители другого поколения, и старается не навязывать им свои взгляды. Актёр отмечает, что несмотря на привилегированное положение у их детей есть эмпатия, значит, они все делают правильно.

Также Рейнольдс старается соблюдать баланс между карьерой и семьей, но это не всегда удается.

"Я как будто умираю внутри, когда не вижу лица детей и пропускаю, например, важные соревнования", — подчеркнул многодетный отец.

Уточнения

Блейк Ла́йвли — американская актриса и фотомодель.



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