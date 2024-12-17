Поклонники не узнали постаревших Марину Анисину и Никиту Джигурду

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

49-летняя фигуристка Марина Анисина опубликовала снимок в салоне автомобиля, где она вместе со своим мужем, актёром Никитой Джигурдой. Подписчики отметили, что пара в последнее время сильно сдала.

Фото: YouTube канал rtweek by Скриншот видео YouTube канала rtweek, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Марина Анисина, Никита Джигурда

Супруги заметно постарели и выглядят старше своих лет. На новом фото они выглядят как бабушка с дедушкой. Возможно, причиной стал неудачный ракурс или плохое освещение.

"С личным Дедом Морозом!", — подписала Анисина фото с мужем.

С седой окладистой бородой Джигурда действительно может сойти за сказочного персонажа. А очки на голове и трость с черепом вместо посоха придали образу особый современный вайб.

Поклонники отметили, что в целом они "крутая парочка".

Напомним, что Анисина отказалась от жизни за границей и вернулась с детьми в Россию. Теперь супруги всегда вместе, Никита Джигурда рядом с женой остепенился и больше не участвует в эксцентричных посиделках балерины Анастасии Волочковой.

Уточнения

Ники́та Бори́сович Джигурда́ — советский, украинский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, исполнитель песен.



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