Всё серьёзно: Агата Муцениеце и Пётр Дранга целовались на премьере фильма

В последнее время Агату Муцениеце стали часто видеть в компании музыканта-виртуоза Петра Дранги.
Они вместе появились на премьере фильма "Братья", и когда в зале погас свет, пытливые журналисты Super. ру рассмотрели, что Агата положила голову на плечо Петра, и они поцеловались.
Влюблённые позировали перед камерами, нежно обнимая друг друга. Актриса просто светилась рядом с красавчиком аккордеонистом, а её глаза сияли, когда она смотрела на своего избранника.
Однако отвечать на вопросы журналистов они отказались. После мероприятия знаменитости уехали вместе. Пётр приобнял Агату по пути к машине, а затем она взяла его за руку.
Многие воспринимали эту историю как пиар-роман, но похоже, всё серьёзно. Мужчина из известной интеллигентной семьи, потомственный музыкант, на сцене всегда с улыбкой, не пиарится на скандалах, личную жизнь на публику не выворачивает — достойный выбор для уставшей от разборок с "бывшим" Агаты.
Пётр Ю́рьевич Дра́нга — российский музыкант, аккордеонист-виртуоз, дирижер, композитор, режиссер, певец и актёр, продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации (2023).
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