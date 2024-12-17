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Бывший муж Анны Седоковой Янис Тимма найден мёртвым в Москве

Шоу-бизнес

В Москве обнаружено тело баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего супруга Анны Седоковой. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале "112".

Анна Седокова, Янис Тимма
Фото: Канал t.me/secretanna by Скриншот канала t.me/secretanna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Седокова, Янис Тимма

По предварительным данным, причиной смерти стало самоубийство. Тело спортсмена было найдено в подъезде пятиэтажного дома в центре города. Рядом лежал телефон, на заставке которого было сообщение с номера Седоковой с просьбой позвонить ей.

Накануне Янис Тимма трогательно поздравил бывшую жену с днём рождения, опубликовав видео семейного праздника с её участием. В сети активно обсуждали возможное воссоединение пары.

Брак Анны Седоковой, отметившей вчера своё 42-летие, и Яниса Тиммы был заключён 6 сентября 2020 года. В октябре 2024 года певица подала на развод, который был оформлен в декабре того же года.

В России Тимма выступал за петербургский "Зенит" и "Химки" с 2015 по 2021 годы.

Уточнения

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава, Латвия — 17 декабря 2024, Москва, Россия) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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