Бывший муж Анны Седоковой Янис Тимма найден мёртвым в Москве

В Москве обнаружено тело баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего супруга Анны Седоковой. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале "112".
По предварительным данным, причиной смерти стало самоубийство. Тело спортсмена было найдено в подъезде пятиэтажного дома в центре города. Рядом лежал телефон, на заставке которого было сообщение с номера Седоковой с просьбой позвонить ей.
Накануне Янис Тимма трогательно поздравил бывшую жену с днём рождения, опубликовав видео семейного праздника с её участием. В сети активно обсуждали возможное воссоединение пары.
Брак Анны Седоковой, отметившей вчера своё 42-летие, и Яниса Тиммы был заключён 6 сентября 2020 года. В октябре 2024 года певица подала на развод, который был оформлен в декабре того же года.
В России Тимма выступал за петербургский "Зенит" и "Химки" с 2015 по 2021 годы.
Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава, Латвия — 17 декабря 2024, Москва, Россия) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.
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Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.