Зловещая ёлка Филиппа Киркорова обошлась ему в круглую сумму

1:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В конце декабря звёзды, как обычно, начинают соревноваться в оригинальности и пышности своих новогодних ёлок. Одним из первых, показал свой праздничный декор Филипп Киркоров. В этом году артист традиционно установил огромную живую ёлку в холле.

Фото: Канал t.me/official_kirkorov by Скриншот канала t.me/official_kirkorov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Новогодняя ёлка в доме Киркорова

"Будет отзеркаливать всё негативное, всё плохое. Оставим это в уходящем году, а в настоящий берём свет, добро, тепло. Это самое главное в нашей жизни", — говорит артист на видео с обзором новогоднего убранства своего особняка.

Телеграм-канал "Звездач" узнал у компании, в которой Киркоров заказывал проект ёлки, что такая красавица стоит от 1.3 до 1.5 миллионов рублей.

Лаконичное, монохромное решение, вдохновлённое идеей ледяного дождя и новогодней модой 70-х понравилось далеко не всем.

По мнению подписчиков, декораторы не стали заморачиваться и за миллион просто развешали по пачке серебристого дождя на каждую еловую лапу. Вместо звезды или шпиля наверху красуется прозрачный венок из осколков льда.

Такой же серебристой гирляндой украшены и перила парадной лестницы, ведущей на второй этаж.

По словам комментаторов, получилось похоже на заплетённое паутиной дерево, как в фильмах ужасов.

Некоторых пользователей сети такой креатив развеселил, пишут, что маловато дождя. Кто-то пошутил, что дождик в магазинах в этом году можно не искать — весь скупил Киркоров.

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