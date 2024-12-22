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Кем в юности работал певец Валерий Леонтьев до своей популярности

0:55
Шоу-бизнес

Певец Валерий Леонтьев не сразу стал знаменитостью. Казанове российской эстрады пришлось сменить несколько профессий.

Певец Валерий Леонтьев
Фото: https://vk.com/vleontiev by ВК-аккаунт Валерия Леонтьева is licensed under public doman
Певец Валерий Леонтьев

Певец Валерий Леонтьев не сумел стать студентом Дальневосточного университета с первой попытки.

Ранее Валерий Леонтьев объяснил своё решение выступить в России.

Как сообщает "Вечерняя Москва", артист подал документы в ГИТИС, однако перед самыми экзаменами передумал поступать в театральный.

Время, пока он не учился, Леонтьев проводил с пользой, подрабатывая электриком, портным, почтальоном, оператором на молочном заводе.

После этих профессий он принял решение получить высшее образование. Будущий певец поступил в филиал Ленинградского горного института в Воркуте.

В дневное время Леонтьев получал знания, а по вечерам трудился чертежником и лаборантом.

Уточнения

Вале́рий Я́ковлевич Лео́нтьев (род. 19 марта 1949, Усть-Уса, Коми АССР) — советский и российский певец, композитор и актёр; народный артист Российской Федерации (1996).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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