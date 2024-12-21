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Лера Кудрявцева предупредила о новой схеме мошенничества

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Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что мошенники изобрели новый способ обмана граждан.

Компьютерный программист набирает код
Фото: commons.wikimedia.org by Free-Photos from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Компьютерный программист набирает код

Лера Кудрявцева отметила, что аферисты "плодятся как тараканы", придумывая как добраться до сбережений честных россиян.

Теперь мошенники, по словам звезды ТВ, маскируются под сотрудников служб доставки.

Они отправляют потенциальным жертвам ссылку на поддельный аккаунт, где их просят ввести данные и платёжные реквизиты.

"Вот вроде думаешь, ну кто на это поведется? А ведутся, и многие. Поэтому надо быть максимально бдительным, во всём", — предупредила ведущая шоу "Секрет на миллион".

Ранее Лера Кудрявцева показала, как её шестилетняя дочка Маша весело проводит время с отцом, хоккеистом Игорем Макаровым.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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