Татьяна Навка бросила вызов Большому театру, поставив на льду Щелкунчика

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фигуристка Татьяна Навка призналась, что, увидев ажиотаж зрителей на балет "Щелкунчик", решила ставить своё представление по всеми любимой сказке.

Фото: https://t.me/navkatatiana by Телеграм-канал Татьяны Навки is licensed under public doman Фигуристка Татьяна Навка

Татьяна Навка отметила, что все бросились ставить "Щелкунчика". В 2024 году этой тенденции поддалась и она сама.

"Я вижу, какой ажиотаж по билетам. Но я понимаю, что соревноваться с Большим театром глупо. Мы делаем совершенно другого "Щелкунчика", никто не делал так современно", — рассказала Навка в подкасте "Произвольная программа".

Навка широко рекламирует своё представление на льду "Щелкунчик", которое стартует 20 декабря. Зрители активно покупают билеты на шоу.

В Большой театр при этом попасть на балет "Щелкунчик" очень затруднительно. Цена одного билета достигает на аукционе 400 тысяч рублей.

Ранее телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на то, что не смогла купить дочерям билеты на балет Щелкунчик в Большом театре.

Уточнения

«Щелку́нчик» — соч. 71, двухактный балет П. И. Чайковского на либретто Мариуса Петипа по мотивам сказки Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», балетмейстер-постановщик Лев Иванов.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.