Татьяна Навка рассказала о конфликте с Ильёй Авербухом

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фигуристка Татьяна Навка объяснила, почему ей не удалось сработаться с Ильёй Авербухом.

Фото: https://vk.com/navka.show by ВК-аккаунт Татьяны Навки is licensed under public doman Фигуристка Татьяна Навка

Татьяна Навка призналась, что ей стало неприятно работать на одном проекте с фигуристом Ильёй Авербухом.

"В какой-то момент я поняла, что Илья делает то, что он хочет, [ставит в спектакли] кого он хочет. И он вправе это делать. Как Карабас-Барабас. Мне стало это неприятно", — рассказала олимпийская чемпионка в подкасте "Произвольная программа".

Навка отметила, что рискнула создать свой творческий проект. Она объяснила, что от нервов и переживаний стала стремительно терять вес.

Звезда фигурного катания отметила, что не терпит непрофессионального отношения к работе. Она отметила, что ошибки может простить, а нерадение к труду уже не в силах оправдать.

Навка призналась, что позволяет себе повысить голос на тех, кто делает свою работу "тяп-ляп".

Уточнения

Татья́на Алекса́ндровна На́вка (род. 13 апреля 1975, Днепропетровск, Украинская ССР, СССР) — советская, белорусская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым.



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