Татьяна Навка высказалась о спортивной карьере шестилетней дочери Заворотнюк и Чернышева

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Фигуристка Татьяна Навка объяснила, как противостоит Петру Чернышеву в вопросах спортивного будущего шестилетней дочери Анастасии Заворотнюк.

Фото: https://vk.com/peter_tchernyshev by ВК-аккаунт Петра Чернышева is licensed under public doman Актриса Анастасия Заворотнюк и фигурист Пётр Чернышев

По словам Навки, Пётр Чернышев вовсе не стремится сделать из шестилетней дочери Милы звезду фигурного катания.

"Его дочка как раз приходила к нам на шоу. Петя всячески это отодвигал. Ей, правда, уже шесть лет — это поздновато", — рассказала Навка в подкасте "Произвольная программа".

Татьяна рассказала, что желает, чтобы девочка стала фигуристкой. Она надеется, что Чернышев купит девочке коньки.

Весной 2024 года актриса Анастасия Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет, оставив общую с Чернышевым дочь Милу.

Ранее сообщалось, что Пётр Чернышев вышел на лёд с дочкой от Анастасии Заворотнюк.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Заворотню́к (3 апреля 1971, Астрахань, РСФСР, СССР — 29 мая 2024, Москва, Россия) — российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации (2006).



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