Татьяна Навка рассказала об особенностях характера дочери от Дмитрия Пескова

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что талант её дочери Надежды от Дмитрия Пескова "бежит впереди её работоспособности".

Фото: https://vk.com/navka.show by ВК-аккаунт Татьяны Навки is licensed under public doman Фигуристка Татьяна Навка

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию отметила, что её наследница Надежда превосходит её талантом и харизмой. Ей отлично даются прыжки, как на тренировках, так и на соревнованиях, но при этом девочка очень трепетно относится к своему здоровью.

"Она себе что-то постоянно придумывает: то ножка болит, то ручка болит. В 10 лет она уже ходит в медпункт мерить давление. Это смешно и мило. И меня это, конечно, пугает. Но я вижу, как она взрослеет", — рассказала Навка в подкасте "Произвольная программа".

Мнительность наследницы она старается контролировать, предупреждая дочь, что лень может помешать ей стать чемпионкой.

Яна Рудковская, по словам Навки, хвалит девочку за стремление заниматься на льду.

Уточнения

Татья́на Алекса́ндровна На́вка (род. 13 апреля 1975, Днепропетровск, Украинская ССР, СССР) — советская, белорусская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.