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Татьяна Навка рассказала об особенностях характера дочери от Дмитрия Пескова

1:00
Шоу-бизнес

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что талант её дочери Надежды от Дмитрия Пескова "бежит впереди её работоспособности".

Фигуристка Татьяна Навка
Фото: https://vk.com/navka.show by ВК-аккаунт Татьяны Навки is licensed under public doman
Фигуристка Татьяна Навка

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию отметила, что её наследница Надежда превосходит её талантом и харизмой. Ей отлично даются прыжки, как на тренировках, так и на соревнованиях, но при этом девочка очень трепетно относится к своему здоровью.

"Она себе что-то постоянно придумывает: то ножка болит, то ручка болит. В 10 лет она уже ходит в медпункт мерить давление. Это смешно и мило. И меня это, конечно, пугает. Но я вижу, как она взрослеет", — рассказала Навка в подкасте "Произвольная программа".

Мнительность наследницы она старается контролировать, предупреждая дочь, что лень может помешать ей стать чемпионкой.

Яна Рудковская, по словам Навки, хвалит девочку за стремление заниматься на льду.

Уточнения

Татья́на Алекса́ндровна На́вка (род. 13 апреля 1975, Днепропетровск, Украинская ССР, СССР) — советская, белорусская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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