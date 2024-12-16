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Татьяна Навка рассказала, как обходит острые темы в беседе с Дмитрием Песковым

1:16
Шоу-бизнес

Фигуристка Татьяна Навка объяснила, в чём секрет её семейного счастья в браке с пресс-секретарём президента РФ Дмитрием Песковым.

Фигуристка Татьяна Навка
Фото: https://t.me/navkatatiana by Телеграм-канал Татьяны Навки is licensed under public doman
Фигуристка Татьяна Навка

49-летняя олимпийская чемпионка рассказала, что она и её муж много работают, поэтому поздно возвращаются домой, около 23 часов ночи. Спортсменка отметила, что всегда дожидается супруга, чтобы вместе лечь спать.

Навка объяснила, что запретных тем для разговоров в их семье нет, однако она понимает, о чём лучше мужа не спрашивать. Фигуристке удаётся умело обходить острые темы в разговорах.

"Я просто умная женщина и не задаю лишних вопросов. Меньше знаешь — лучше спишь", — рассказала Татьяна в подкасте "Произвольная программа".

Фигуристка рассказала, что традиционно встречает Новый год в кругу семьи с оливье. Вместе они смотрят поздравление президента РФ по Первому каналу.

Песков, по словам Навки, не сильно разбирается в фигурном катании, предполагая, что "Лебединое озеро" — скучное представление, на котором могут уснуть зрители. Когда же он посещает классические представления на льду, то всегда остаётся довольным.

Уточнения

Дми́трий Серге́евич Песко́в (род. 17 октября 1967, Москва, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель. Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина с 22 мая 2012 года.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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