Тина Канделаки и Лариса Долина попали под санкции ЕС: дестабилизировали Европу

Телеведущая Тина Канделаки и певица Лариса Долина пополнили санкционный список Евросоюза.
16 декабря выяснилось, что Евросоюз ввёл санкции против Тины Канделаки и Ларисы Долиной.
Как сообщает "Официальный журнал", под санкции российские знаменитости попали из-за "гибридных действий". Их обвинили также в"дестабилизирующих действий России за рубежом".
Всего список ЕС состоит из 54 физических лиц и 30 юридических лиц.
В 2022-м Евросоюз внёс в санкционный список Сергея Безрукова и Владимира Машкова. Актёры восприняли данное известие воодушевлённо, поблагодарив представителей ЕС за "сердечные пожелания".
Тина Канделаки тоже не переживает по поводу санкций. Она отмечала, что предпочитала не покупать недвижимость за рубежом и не хранила деньги в заграничных банках.
Зимой 2024 года Тине Канделаки запретили въезд на территорию Казахстана.
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Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации.
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