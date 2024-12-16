Тина Канделаки и Лариса Долина попали под санкции ЕС: дестабилизировали Европу

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Тина Канделаки и певица Лариса Долина пополнили санкционный список Евросоюза.

Фото: https://vk.com/larisadolinacom by ВК-аккаунт Ларисы Долиной, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Лариса Долина и телеведущая Тина Канделаки

16 декабря выяснилось, что Евросоюз ввёл санкции против Тины Канделаки и Ларисы Долиной.

Как сообщает "Официальный журнал", под санкции российские знаменитости попали из-за "гибридных действий". Их обвинили также в"дестабилизирующих действий России за рубежом".

Всего список ЕС состоит из 54 физических лиц и 30 юридических лиц.

В 2022-м Евросоюз внёс в санкционный список Сергея Безрукова и Владимира Машкова. Актёры восприняли данное известие воодушевлённо, поблагодарив представителей ЕС за "сердечные пожелания".

Тина Канделаки тоже не переживает по поводу санкций. Она отмечала, что предпочитала не покупать недвижимость за рубежом и не хранила деньги в заграничных банках.

Зимой 2024 года Тине Канделаки запретили въезд на территорию Казахстана.

Ранее Серей Безруков рассказал, как ему работалось в картине Плевако под руководством своей жены режиссёра Анны Матисон.

Уточнения

Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации.



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