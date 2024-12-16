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Филипп Киркоров требует 2 миллиона рублей со строительной компании

0:41
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров, подал иск в Арбитражный суд города Москвы против строительной компании "РБ Хауз". Об этом сообщает Telegram-канал "Светский хроник".

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Серж Серебро, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

Согласно сообщению, Киркоров требует взыскать с компании 2 млн рублей. Подробности судебного разбирательства не раскрываются.

Ранее компания "РБ Хауз" уже имела проблемы с клиентами из-за некачественного строительства домов: суды с клиентами за построенные дома и банкротство.

Кроме того, в сети можно найти множество негативных отзывов об этой фирме за плохое качество стройматериалов и работ.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий. 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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