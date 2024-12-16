Филипп Киркоров требует 2 миллиона рублей со строительной компании

Филипп Киркоров, подал иск в Арбитражный суд города Москвы против строительной компании "РБ Хауз". Об этом сообщает Telegram-канал "Светский хроник".
Согласно сообщению, Киркоров требует взыскать с компании 2 млн рублей. Подробности судебного разбирательства не раскрываются.
Ранее компания "РБ Хауз" уже имела проблемы с клиентами из-за некачественного строительства домов: суды с клиентами за построенные дома и банкротство.
Кроме того, в сети можно найти множество негативных отзывов об этой фирме за плохое качество стройматериалов и работ.
Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий.
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