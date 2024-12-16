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Рэпер Natan уверен, что его подставили с помощью монтажа и ракурса авторы шоу

0:59
Шоу-бизнес

Рэпер Натан обвинил создателей шоу "Звёзды в джунглях" в том, что они сознательно выставляют его в невыгодном свете.

Рэпер Натан
Фото: https://vk.com/natan_official by ВК-аккаунт рэпера Натана is licensed under public doman
Рэпер Натан

Натан считает, что зрители шоу "Звёзды в джунглях" его возненавидели благодаря авторам шоу.

Рэпер напомнил о том, что его не выгнали из проекта, даже когда утверждали, что он нарушил правила прохождения испытаний.

Он объяснил, что его безобидные действия часто трактуются в сексуальном подтексте. Помогает им, по мнению рэпера, умелый монтаж.

"Как "я качался на гамаке", давая вам фантазию на сексуальный подтекст, при этом обрезав кадры, что я всего лишь ногой отталкиваюсь от тумбочки. Главное, правильно выбрать ракурс, да?" — выразил своё возмущение музыкант.

Натан упрекнул авторов шоу, что они не показывают те моменты, когда он говорит начистоту с блогером Лерчек.

Ранее Natan рассказал, с кем будет отмечать Новый год.

Уточнения

Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (урождённая Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область, известная как Ле́рчек) — российский блогер и телеведущая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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