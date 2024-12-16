Рэпер Natan уверен, что его подставили с помощью монтажа и ракурса авторы шоу

Рэпер Натан обвинил создателей шоу "Звёзды в джунглях" в том, что они сознательно выставляют его в невыгодном свете.
Натан считает, что зрители шоу "Звёзды в джунглях" его возненавидели благодаря авторам шоу.
Рэпер напомнил о том, что его не выгнали из проекта, даже когда утверждали, что он нарушил правила прохождения испытаний.
Он объяснил, что его безобидные действия часто трактуются в сексуальном подтексте. Помогает им, по мнению рэпера, умелый монтаж.
"Как "я качался на гамаке", давая вам фантазию на сексуальный подтекст, при этом обрезав кадры, что я всего лишь ногой отталкиваюсь от тумбочки. Главное, правильно выбрать ракурс, да?" — выразил своё возмущение музыкант.
Натан упрекнул авторов шоу, что они не показывают те моменты, когда он говорит начистоту с блогером Лерчек.
Ранее Natan рассказал, с кем будет отмечать Новый год.
Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (урождённая Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область, известная как Ле́рчек) — российский блогер и телеведущая.
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