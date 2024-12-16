Басков объяснил, почему не стал фотографироваться с Путиным

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Певец Николай Басков не стал делать фото с президентом России Владимиром Путиным.

Фото: https://vk.com/baskovteam by ВК-аккаунт Николая Баскова is licensed under public doman Певец Николая Басков

Николай Басков опубликовал в своём Telegram-канале видео, на котором российские члены культуры на встрече в Кремле сделали общее фото с главой РФ Владимиром Путиным.

Басков помогал организовывать процесс фотосъёмки, однако сам не спешил вставать рядом с президентом России.

Когда журналисты поинтересовались у золотого голоса России, почему он не становится для коллективного снимка с главой РФ, он кратко объяснил, в чём дело.

"Что я буду через очередь прорываться", — скромно и с улыбкой объяснил народный артист России.

На этом мероприятии композитор Игорь Крутой получил Орден за заслуги перед Отечеством.

Уточнения

Никола́й Ви́кторович Ба́сков (при рождении Баско́в; род. 15 октября 1976, Москва, СССР) — российский эстрадный и оперный певец, композитор, телеведущий, киноактёр.



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