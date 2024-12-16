Басков объяснил, почему не стал фотографироваться с Путиным

Певец Николай Басков не стал делать фото с президентом России Владимиром Путиным.
Николай Басков опубликовал в своём Telegram-канале видео, на котором российские члены культуры на встрече в Кремле сделали общее фото с главой РФ Владимиром Путиным.
Басков помогал организовывать процесс фотосъёмки, однако сам не спешил вставать рядом с президентом России.
Когда журналисты поинтересовались у золотого голоса России, почему он не становится для коллективного снимка с главой РФ, он кратко объяснил, в чём дело.
"Что я буду через очередь прорываться", — скромно и с улыбкой объяснил народный артист России.
На этом мероприятии композитор Игорь Крутой получил Орден за заслуги перед Отечеством.
Никола́й Ви́кторович Ба́сков (при рождении Баско́в; род. 15 октября 1976, Москва, СССР) — российский эстрадный и оперный певец, композитор, телеведущий, киноактёр.
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