Обитатели Рублёвки и владельцы недвижимости в Израиле больше не приглашают Аллу Пугачёву на свои частные мероприятия.
"Пугачёва больше не в тренде — раз. Кому хочется слушать фанеру за несколько миллионов — два. Полно молодых и более популярных сегодня артистов, которые стоят в разы дешевле", — рассказала предпринимательница и светская львица Алёна Кравец.
К тому же, эти бизнесмены либо имеют двойное гражданство, либо являются выходцами из России. Никто не хочет связываться с женой иноагента, потому что это могут расценить, как спонсирование Максима Галкина*. На Рублёвке тоже объявили бойкот Пугачёвой и её мужу.
"Предателей не любят нигде", — заметила Кравец.
*Признан в РФ иноагентом.
А́лла Бори́совна Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.