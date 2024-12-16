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Кравец рассказала, почему Пугачёву бойкотируют и на Рублёвке и в Израиле

0:49
Шоу-бизнес

Обитатели Рублёвки и владельцы недвижимости в Израиле больше не приглашают Аллу Пугачёву на свои частные мероприятия.

Алла Пугачёва
Фото: YouTube канал @realnieistorii by Скриншот видео YouTube канала @realnieistorii, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алла Пугачёва

"Пугачёва больше не в тренде — раз. Кому хочется слушать фанеру за несколько миллионов — два. Полно молодых и более популярных сегодня артистов, которые стоят в разы дешевле", — рассказала предпринимательница и светская львица Алёна Кравец.

К тому же, эти бизнесмены либо имеют двойное гражданство, либо являются выходцами из России. Никто не хочет связываться с женой иноагента, потому что это могут расценить, как спонсирование Максима Галкина*. На Рублёвке тоже объявили бойкот Пугачёвой и её мужу.

"Предателей не любят нигде", — заметила Кравец.

*Признан в РФ иноагентом.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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