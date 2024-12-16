Чулпан Хаматова закрыла ИП, через которое успела получить 17 млн рублей из бюджета России

Чулпан Хаматова закрыла ИП, через которое получила 17 млн рублей из российского бюджета за участие в проектах отечественных театров.
Деньги для сбежавшей актрисы перечисляли московский Театр наций, пермская краевая филармония, "Художественное слово" и другие точки, где она играла в спектаклях "Мастер и Маргарита", "Горбачёв", "Рассказы Шукшина" и музыкально-литературной композиции "Евгений Онегин".
По данным Mash, 23 апреля ФНС приостановила операции по её счетам, и актриса, получив уведомление, направила заявление на ликвидацию ИП из заграницы. Недавно все записи о её деятельности исчезли из реестра.
Чулпа́н Наи́левна Хама́това — российская актриса театра и кино.
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