Чулпан Хаматова закрыла ИП, через которое успела получить 17 млн рублей из бюджета России

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Чулпан Хаматова закрыла ИП, через которое получила 17 млн рублей из российского бюджета за участие в проектах отечественных театров.

Фото: YouTube канал Миша Понятовский by Скриншот видео YouTube канала Миша Понятовский, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чулпан Хаматова

Деньги для сбежавшей актрисы перечисляли московский Театр наций, пермская краевая филармония, "Художественное слово" и другие точки, где она играла в спектаклях "Мастер и Маргарита", "Горбачёв", "Рассказы Шукшина" и музыкально-литературной композиции "Евгений Онегин".

По данным Mash, 23 апреля ФНС приостановила операции по её счетам, и актриса, получив уведомление, направила заявление на ликвидацию ИП из заграницы. Недавно все записи о её деятельности исчезли из реестра.

Уточнения

Чулпа́н Наи́левна Хама́това — российская актриса театра и кино.



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