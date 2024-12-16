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Чулпан Хаматова закрыла ИП, через которое успела получить 17 млн рублей из бюджета России

0:47
Шоу-бизнес

Чулпан Хаматова закрыла ИП, через которое получила 17 млн рублей из российского бюджета за участие в проектах отечественных театров. 

Чулпан Хаматова
Фото: YouTube канал Миша Понятовский by Скриншот видео YouTube канала Миша Понятовский, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чулпан Хаматова

Деньги для сбежавшей актрисы перечисляли московский Театр наций, пермская краевая филармония, "Художественное слово" и другие точки, где она играла в спектаклях "Мастер и Маргарита", "Горбачёв", "Рассказы Шукшина" и музыкально-литературной композиции "Евгений Онегин".  

По данным  Mash, 23 апреля ФНС приостановила операции по её счетам, и актриса, получив уведомление, направила заявление на ликвидацию ИП из заграницы. Недавно все записи о её деятельности исчезли из реестра.

Уточнения

Чулпа́н Наи́левна Хама́това — российская актриса театра и кино. 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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