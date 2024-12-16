Садальский раскритиковал награждённого Путиным Игоря Крутого: в России лишь зарабатывает деньги

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский объяснил, почему его не обрадовала новость о награждении Игоря Крутого Орденом За заслуги перед Отечеством.

Фото: https://vk.com/krutoyofficial by ВК-аккаунт Игоря Крутого is licensed under public doman Композитор Игорь Крутой

Садальский назвал композитора Игоря Крутого народным артистом Украины. Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" заявил, что артист женат на гражданке США, которая проживает в Америке.

"Там же живёт их общая дочь — гражданка США Александра — и внучки И. Я. Крутого — все поголовно гражданки США", — написал заслуженный артист РСФСР в "Инстаграме"*.

Садальский рассказал, что у Крутого якобы есть немало недвижимости в США, а в России, по мнению артиста, композитор лишь зарабатывает деньги.

"Получив очередную госнаграду 12 декабря, Крутой пообещал Путину продолжать творить во благо страны. Не подскажете — какой?" — задался вопросом актёр.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

И́горь Я́ковлевич Круто́й (укр. Ігор Якович Крутий; род. 29 июля 1954, Гайворон, Кировоградская область) — советский, украинский и российский эстрадный композитор, продюсер, пианист, певец. Народный артист Российской Федерации (1996).

