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Янис Тимма трогательно поздравил Анну Седокову с днём рождения

0:54
Шоу-бизнес

В отношениях Анны Седоковой и её бывшего мужа-баскетболиста Яниса Тиммы происходит что-то странное.

Янис Тимма, Анна Седокова
Фото: YouTube канал Блокнот Звезды by Скриншот видео YouTube канала Блокнот Звезды, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Янис Тимма, Анна Седокова

После официального расторжения брака Янис опубликовал в своём личном блоге видео с сыном Анны Гектором и продолжал общаться с ней в социальных сетях. С его подачи даже возникли слухи о возможном воссоединении пары.

Вот и в день рождения Анны Янис не оставил её без внимания, опубликовав трогательное видеопоздравление, кадры для которого были взяты из семейного архива.

На видео счастливые и весёлые Янис и Анна запечатлены на детском мероприятии, в котором, вероятно, участвовал сын певицы. Белоснежное сердце и нежность, с которой он прикасается к бывшей жене поклонники пары расценили как признание в том, что чувства ещё не остыли.

Уточнения

Янис Тимма — латвийский баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда. 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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