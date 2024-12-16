Янис Тимма трогательно поздравил Анну Седокову с днём рождения

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В отношениях Анны Седоковой и её бывшего мужа-баскетболиста Яниса Тиммы происходит что-то странное.

Фото: YouTube канал Блокнот Звезды by Скриншот видео YouTube канала Блокнот Звезды, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Янис Тимма, Анна Седокова

После официального расторжения брака Янис опубликовал в своём личном блоге видео с сыном Анны Гектором и продолжал общаться с ней в социальных сетях. С его подачи даже возникли слухи о возможном воссоединении пары.

Вот и в день рождения Анны Янис не оставил её без внимания, опубликовав трогательное видеопоздравление, кадры для которого были взяты из семейного архива.

На видео счастливые и весёлые Янис и Анна запечатлены на детском мероприятии, в котором, вероятно, участвовал сын певицы. Белоснежное сердце и нежность, с которой он прикасается к бывшей жене поклонники пары расценили как признание в том, что чувства ещё не остыли.

Уточнения

Янис Тимма — латвийский баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда.



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