Мария Погребняк показала двух сыновей с разницей в возрасте 17 лет

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Блогер Мария Погребняк опубликовала трогательные кадры со старшим и младшим сыновьями.

Фото: https://t.me/Mariapogas by Телеграм-канал Марии Погребняк is licensed under public doman Сыновья Марии Погребняк

Мария Погребняк нарядила 17-летнего сына Артёма и младшего сына Владимира, которому всего три месяца, в новогодние костюмы Санты Клауса. Старший брат взял на колени младшего.

"Старший Санта и маленький Санта", — сказала звезда Интернета, снимая наследников вместе.

Видео она опубликовала в личном Telegram-канале.

У Погребняк — трое сыновей от футболиста Павла Погребняка: Артём, Павел и Алексей. Четвёртый сын Марии родился осенью 2024 года от предпринимателя Игоря Головинского.

Ранее Мария Погребняк устроила гламурною фотосессию с трёхмесячным сыном.

Уточнения

Па́вел Ви́кторович Погребня́к (род. 8 ноября 1983, Москва) — российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России (2008).



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