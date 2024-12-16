Мария Погребняк показала двух сыновей с разницей в возрасте 17 лет

Блогер Мария Погребняк опубликовала трогательные кадры со старшим и младшим сыновьями.
Мария Погребняк нарядила 17-летнего сына Артёма и младшего сына Владимира, которому всего три месяца, в новогодние костюмы Санты Клауса. Старший брат взял на колени младшего.
"Старший Санта и маленький Санта", — сказала звезда Интернета, снимая наследников вместе.
Видео она опубликовала в личном Telegram-канале.
У Погребняк — трое сыновей от футболиста Павла Погребняка: Артём, Павел и Алексей. Четвёртый сын Марии родился осенью 2024 года от предпринимателя Игоря Головинского.
Ранее Мария Погребняк устроила гламурною фотосессию с трёхмесячным сыном.
Па́вел Ви́кторович Погребня́к (род. 8 ноября 1983, Москва) — российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России (2008).
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