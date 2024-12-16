Брэд Питт отреагировал на предложение сняться с Анджелиной Джоли за 60 миллионов долларов

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В 2004 году в фильме "Мистер и миссис Смит" началась история любви Брэда Питта и Анджелины Джоли. А через 20 лет их отношения настолько испортились, что они даже не пересекаются на киномероприятиях.

Фото: YouTube канал Егор Побирский by Скриншот видео YouTube канала Егор Побирский, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Брэд Питт, Анджелина Джоли

Недавно стало известно, что режиссёр Дэнни Росснер готов заплатить 60 миллионов за их возможное воссоединение на экране.

Но актёр и его близкие считают предложение режиссёра рекламным ходом, и Питт ни за что не будет сниматься с бывшей супругой, причинившей ему такую боль.

"Ни за какие деньги Брэд не сможет снова сняться в одном фильме с Анджелиной. Это, безусловно, вызвало бы интерес у общественности, но он бы никогда не стал об этом задумываться", — заявил анонимный источник из окружения актёра.

Уточнения

Уи́льям Брэ́дли Питт — американский актёр и кинопродюсер.



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