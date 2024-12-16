Брэд Питт отреагировал на предложение сняться с Анджелиной Джоли за 60 миллионов долларов

В 2004 году в фильме "Мистер и миссис Смит" началась история любви Брэда Питта и Анджелины Джоли. А через 20 лет их отношения настолько испортились, что они даже не пересекаются на киномероприятиях.
Недавно стало известно, что режиссёр Дэнни Росснер готов заплатить 60 миллионов за их возможное воссоединение на экране.
Но актёр и его близкие считают предложение режиссёра рекламным ходом, и Питт ни за что не будет сниматься с бывшей супругой, причинившей ему такую боль.
"Ни за какие деньги Брэд не сможет снова сняться в одном фильме с Анджелиной. Это, безусловно, вызвало бы интерес у общественности, но он бы никогда не стал об этом задумываться", — заявил анонимный источник из окружения актёра.
Уи́льям Брэ́дли Питт — американский актёр и кинопродюсер.
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