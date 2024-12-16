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Рэпер Лигалайз, уехавший в 2023 году, объявлен в розыск

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Шоу-бизнес

В отношении Андрея Меньшикова, известного под сценическим псевдонимом Лигалайз открыто исполнительное производство из-за долга в 612 тысяч рублей перед налоговой и банками.

Лигалайз
Фото: YouTube канал tv2-media by Скриншот видео YouTube канала tv2-media, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лигалайз

Лигалайз не может погасить его с сентября, хотя и пытается перечислять небольшие суммы из-за границы.

По данным SHOT, у автора хита "Будущих мам" сложности с приставами начались в 2009 году.

Сейчас ветеран русского рэпа живёт в Литве, куда переехал в 2023 году, и взыскание с него долгов затруднено, так как он успел избавиться от имущества в России

Уточнения

Лигала́йз — российский рэп-исполнитель, музыкальный продюсер, битмейкер, автор песен.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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