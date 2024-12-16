Рэпер Лигалайз, уехавший в 2023 году, объявлен в розыск

В отношении Андрея Меньшикова, известного под сценическим псевдонимом Лигалайз открыто исполнительное производство из-за долга в 612 тысяч рублей перед налоговой и банками.
Лигалайз не может погасить его с сентября, хотя и пытается перечислять небольшие суммы из-за границы.
По данным SHOT, у автора хита "Будущих мам" сложности с приставами начались в 2009 году.
Сейчас ветеран русского рэпа живёт в Литве, куда переехал в 2023 году, и взыскание с него долгов затруднено, так как он успел избавиться от имущества в России
Лигала́йз — российский рэп-исполнитель, музыкальный продюсер, битмейкер, автор песен.
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