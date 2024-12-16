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Кудрявцева показала, как дочка Маша весело проводит время с отцом

0:58
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева показала трогательный кадры с дочкой Машей и мужем Игорем Макаровым.

Хоккеист Игорь Макаров с дочкой Машей
Фото: https://www.instagram.com/leratv by Инстаграм Леры Кудрявцевой is licensed under public doman
Хоккеист Игорь Макаров с дочкой Машей

Лера Кудрявцева опубликовала в сторис "Инстаграма"* видео, на котором её шестилетняя дочка Маша весело проводит время с отцом, хоккеистом Игорем Макаровым.

Девочка оседлала отца, взобравшись ему на шею. Настроение у девочки было приподнятым перед Новым годом. Малышка пела забавную песенку на новогодний мотив "Jingle Bells".

Заметив, что её снимает мать, Маша состроила родительнице гримасу.

Брак Кудрявцевой и Макарова висел на волоске из-за проблем хоккеиста с алкоголем. Супруги воссоединились на передаче "Секрет на миллион" после того, как Макаров прошёл лечение от зависимости.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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