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Екатерина Андреева резко отреагировала на сравнение её с Волочковой

1:04
Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Андреева болезненно восприняла сравнение с Анастасией Волочковой.

Телеведущая Екатерина Андреева
Фото: https://vk.com/ekaterinaandreeva_official by ВК-аккаунт Екатерины Андреевой is licensed under public doman
Телеведущая Екатерина Андреева

58-летняя Екатерина Андреева опубликовала в социальных сетях кадры, на которых она предстала в бане, завёрнутой в полотенце.

"Прям Волочкова", — написала под снимком одна из подписчиц ведущей новостной программы "Время".

Это сравнение пришлось не по душе Екатерине. Она объяснила, что баня — это часть здорового образа жизни.

"Волочкова тут при чём? Она в последнее время явно не в форме. И, кажется даже, пьёт", — написала звезда ТВ в ответ на комментарий.

Андреева заверила, что находится в ресурсе, в отличие от экс-примы Большого театра.

Екатерина была очень раздражена таким замечанием с упоминание балерины.

"Так что ваше сравнение — это как пё…ть в лужу. Бредятина", — отчитала подписчицу знаменитость.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, как и с кем планирует отметить Новый год.

Уточнения

Екатерина Андре́ева: Андреева, Екатерина Сергеевна (род. 1961 или 1965) — российская журналистка, телеведущая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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