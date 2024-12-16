Екатерина Андреева резко отреагировала на сравнение её с Волочковой

Телеведущая Екатерина Андреева болезненно восприняла сравнение с Анастасией Волочковой.
58-летняя Екатерина Андреева опубликовала в социальных сетях кадры, на которых она предстала в бане, завёрнутой в полотенце.
"Прям Волочкова", — написала под снимком одна из подписчиц ведущей новостной программы "Время".
Это сравнение пришлось не по душе Екатерине. Она объяснила, что баня — это часть здорового образа жизни.
"Волочкова тут при чём? Она в последнее время явно не в форме. И, кажется даже, пьёт", — написала звезда ТВ в ответ на комментарий.
Андреева заверила, что находится в ресурсе, в отличие от экс-примы Большого театра.
Екатерина была очень раздражена таким замечанием с упоминание балерины.
"Так что ваше сравнение — это как пё…ть в лужу. Бредятина", — отчитала подписчицу знаменитость.
Ранее Анастасия Волочкова рассказала, как и с кем планирует отметить Новый год.
Екатерина Андре́ева: Андреева, Екатерина Сергеевна (род. 1961 или 1965) — российская журналистка, телеведущая.
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