Вдова Владимира Лёвкина заявила, что у певца была лёгкая смерть

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Вдова экс-участника группы "На-На" Владимира Лёвкина Маруся объяснила, почему считает кончину супруга лёгкой.

Фото: https://ok.ru/v.levkin by Ок-аккаунт Владимир Лёвкина is licensed under public doman Музыкант Владимир Лёвкин

Вдова Владимира Левкина поделилась печальной историей о смерти супруга. Маруся считает, что её муж не мучался перед смертью.

"17 ноября он просто не проснулся. У него была лёгкая смерть. Ему стало плохо, он уснул. Его спасали, и он так и не пришел в себя", — рассказала женщина в шоу "Не принято обсуждать" с Ольгой Чебыкиной.

Марина предположила, что такой тихой смертью муж уберёг её и всех близких от страданий. По словам женщины, супруг очень не хотел, чтобы люди обсуждали его болезнь.

Супруга музыканта отметила, что желающие как-то посочувствовать семье артиста могут просто слушать его песни. Именно этого, по её словам, хотел сам Лёвкин.

Уточнения

Владимир Александрович Лёвкин (6 июня 1967, Москва — 17 ноября 2024, Москва) — советский и российский певец, бывший участник группы «На-На» (1989—1998).



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