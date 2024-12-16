Модель Алёна Шишкова передвигается на инвалидной коляске

Экс-возлюбленная рэпера Тимати Алёна Шишкова рассказала, почему оказалась в инвалидном кресле.
Алёна Шишкова опубликовала в социальных сетях фото, на котором она запечатлена в инвалидной коляске. Модели приходится передвигаться таким образом, так как нога звезды загипсована до самого колена.
Шишкова травмировалась, когда возвращалась из салона красоты. Ей немного не хватило дойти до дома. Планы знаменитости нарушило неудачное падение. Алёна будет вынуждена восстанавливаться целый месяц.
"Вот была Алёнушка, а стала — Баба Яга — Костяная Нога. Чудо!" — пошутила обездвиженная Шишкова.
Ранее сообщалось, что Анастасия Решетова и Тимати воссоединились ради сына.
Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.
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