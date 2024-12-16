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Модель Алёна Шишкова передвигается на инвалидной коляске

0:49
Шоу-бизнес

Экс-возлюбленная рэпера Тимати Алёна Шишкова рассказала, почему оказалась в инвалидном кресле.

Модель Алёна Шишкова
Фото: https://vk.com/alenashishkovapublic by ВК-аккаунт Алёны Шишковой is licensed under public doman
Модель Алёна Шишкова

Алёна Шишкова опубликовала в социальных сетях фото, на котором она запечатлена в инвалидной коляске. Модели приходится передвигаться таким образом, так как нога звезды загипсована до самого колена.

Шишкова травмировалась, когда возвращалась из салона красоты. Ей немного не хватило дойти до дома. Планы знаменитости нарушило неудачное падение. Алёна будет вынуждена восстанавливаться целый месяц.

"Вот была Алёнушка, а стала — Баба Яга — Костяная Нога. Чудо!" — пошутила обездвиженная Шишкова.

Ранее сообщалось, что Анастасия Решетова и Тимати воссоединились ради сына.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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