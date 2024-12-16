Владислав Бакальчук собирается снять кино об истории создания Wildberries

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-супруг владелицы маркетплейса Wildberries Татьяны Ким Владислав Бакальчук объяснил, почему хочет снять фильм о становлении торговой площадки.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кинохлопушка

Владислав Бакальчук сообщил, что собирается снять кино об истории создания Wildberries. Он намерен выступить в роли продюсера фильма. На картину он планирует потратить 200 миллионов рублей.

Он уверен, что история становления маркетплейса является полноценным сценарием для кино с захватывающим сюжетом.

"В ней есть всё: взлеты и падения, любовь и крепкая семья, кризисы и конфликты, харизматичные главные герои и хрестоматийные злодеи", — презентовал сценарий фильма Бакальчук.

Ранее Бакальчук заявил, что глава Wildberries Татьяна Ким планировала стать президентом России.

Уточнения

Татьяна Владимировна Ким (в замужестве Бакальчук; род. 16 октября 1975, Грозный, Чечено-Ингушская АССР) — российская предпринимательница, соосновательница и генеральный директор российского маркетплейса Wildberries.



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