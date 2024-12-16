Собчак пожаловалась, что её обманул собственный сотрудник

Ксения Собчак рассказала, как её обманул один из её сотрудников.
Ксения Собчак поведала, что наняла специалиста по продажам на работу, так как её восхитили резюме и самопрезентацию потенциального сотрудника. Она отметила, что резюме "было просто мечтой".
Журналистка, однако, была сильно разочарована в работнике.
"Но за две недели работы не было сделано ничего, и моё любимое: "Я в процессе", — пожаловалась знаменитость в социальных сетях.
Работодателям Ксения дала рекомендацию требовать у сотрудника промежуточные итоги работы.
"Пришлите скриншот звонка, составьте таблицу, что именно было сделано по текущему вопросу, а что не сделано и почему. Увидите много нового", — дала совет Собчак тем, кто хочет, чтобы сотрудник работал эффективно и без обмана.
Ранее Лера Кудрявцева отчитала претенденток на роль няни для своей дочери.
Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.
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