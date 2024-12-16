Собчак пожаловалась, что её обманул собственный сотрудник

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала, как её обманул один из её сотрудников.

Фото: https://vk.com/sobchak by ВК-аккаунт Ксении Собчак is licensed under public doman Журналистка Ксения Собчак

Ксения Собчак поведала, что наняла специалиста по продажам на работу, так как её восхитили резюме и самопрезентацию потенциального сотрудника. Она отметила, что резюме "было просто мечтой".

Журналистка, однако, была сильно разочарована в работнике.

"Но за две недели работы не было сделано ничего, и моё любимое: "Я в процессе", — пожаловалась знаменитость в социальных сетях.

Работодателям Ксения дала рекомендацию требовать у сотрудника промежуточные итоги работы.

"Пришлите скриншот звонка, составьте таблицу, что именно было сделано по текущему вопросу, а что не сделано и почему. Увидите много нового", — дала совет Собчак тем, кто хочет, чтобы сотрудник работал эффективно и без обмана.

Ранее Лера Кудрявцева отчитала претенденток на роль няни для своей дочери.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.