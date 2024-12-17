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В рекламе водки Столичная в 1973 году снимались жена Михалкова и дочь известного писателя

1:12
Шоу-бизнес

Сохранился снимок знаменитого фотографа Валерия Плотникова с рекламой экспортной водки "Столичная"* для внешнеторгового объединения "Союзплодимпорт" (1973 год).

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Фото: Канал t.me/vnimanie_motor by Скриншот канала t.me/vnimanie_motor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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На фото крайний справа — артист театра "Современник" Юрий Богатырев. Блондинка в центре — манекенщица Дома моделей на Кузнецком мосту Татьяна Шигаева, которая в том же году стала женой режиссёра Никиты Михалкова.

Прислонился к дереву актер МХАТа Юрий Меншагин. Рядом с Богатыревым манекенщица Наталья Готовцева, будущая жена автора легендарного фильма "Баллада о солдате".

Местом съёмки стала дача писателя Льва Кассиля в Переделкино, после смерти которого в 1970, дачу унаследовала его дочь Ирина Собинова-Кассиль — на снимке крайняя слева. Фотограф Плотников учился с ней во ВГИКе, где они и познакомились, а позже поженились.

Графин и рюмки на столе старинные, из них пили ещё Лев Кассиль и его жена Светлана Собинова, а может быть и тесть Кассиля, певец Леонид Собинов.

* чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью  

Уточнения

Во́дка — крепкий алкогольный напиток, бесцветный водно-спиртовой раствор с характерным вкусом и ярко выраженным спиртовым запахом.
 

Татья́на Евгеньевна Михалко́ва (в девичестве Соловьёва; род. 14 февраля 1947, Зальфельд, Германия) — советский и российский общественный деятель, член-корреспондент РАХ. Президент благотворительного фонда «Русский силуэт», модель, переводчик, актриса. 

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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