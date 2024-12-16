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Леонид Агутин высказался о потере популярности

0:42
Шоу-бизнес

Певец Леонид Агутин заявил о невозможности продолжения карьеры артистов спустя пять лет, если они не сделают что-то неординарное. Например, исполнят эстрадную песню или сыграют в кино.

Леонид Агутин
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Леонид Агутин

"Популярность любого артиста длится три-пять лет, а затем становится невозможной, если он не внесет что-то новое в своё творчество", — заявил музыкант.

Артист отметил, что со временем таланты исполнителей становятся ненужными, и это "очень обидно".

"Нужно делать что-то новое, но не хочется. Это обидно, когда ты пять лет был звездой, и у тебя что-то получается лучше всех, но это уже никому не нужно", — заявил певец.

Уточнения

Леони́д Никола́евич Агу́тин (род. 16 июля 1968, Москва) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкант, автор песен. 

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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