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Ольга Бузова высказалась о внешности Марии Погребняк после пластической операции

0:59
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Ольга Бузова поделилась своим мнением о внешности подруги, блогера Марии Погребняк, которая недавно сделала пластическую операцию у известного хирурга Тимура Хайдарова.

Мария Погребняк
Фото: Telegram-канал Марии Погребняк is licensed under public domain
Мария Погребняк

Ольга Бузова с нетерпением ждала встречи с Марией, которую она давно не видела. Однако, по мнению артистки, её подруга всегда отлично выглядела, даже без хирургического вмешательства.

"Зай, ну ты у меня всегда офигенно выглядела! Сегодня рассмотрю тебя. Главное, чтобы ты была довольна, люблю тебя", — сказала исполнительница.

После встречи с Погребняк Ольга Бузова призналась, что осталась довольна внешним видом подруги, которая, по её словам, стала ещё краше. Также она выразила радость от того, что в её жизни есть такие люди, как Мария.

Ранее Алёна Жигалова поделилась своими мыслями об Алле Пугачёвой, которая, по её мнению, устраняла конкурентов на эстраде.

 

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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