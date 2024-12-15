Ольга Бузова высказалась о внешности Марии Погребняк после пластической операции

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Певица Ольга Бузова поделилась своим мнением о внешности подруги, блогера Марии Погребняк, которая недавно сделала пластическую операцию у известного хирурга Тимура Хайдарова.

Фото: Telegram-канал Марии Погребняк is licensed under public domain Мария Погребняк

Ольга Бузова с нетерпением ждала встречи с Марией, которую она давно не видела. Однако, по мнению артистки, её подруга всегда отлично выглядела, даже без хирургического вмешательства.

"Зай, ну ты у меня всегда офигенно выглядела! Сегодня рассмотрю тебя. Главное, чтобы ты была довольна, люблю тебя", — сказала исполнительница.

После встречи с Погребняк Ольга Бузова призналась, что осталась довольна внешним видом подруги, которая, по её словам, стала ещё краше. Также она выразила радость от того, что в её жизни есть такие люди, как Мария.

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Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.



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