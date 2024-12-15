Аллу Пугачёву заподозрили в уничтожении конкурентов на эстраде: могла слить информацию

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В шоу "Миллион вопросов" с Дмитрием Дибровым журналистка Алёна Жигалова высказала мнение, что народная артистка СССР Алла Пугачёва могла использовать свои связи и влияние для устранения конкурентов на сцене.

Фото: RIA Novosti archive by Andrey Degtyarev / Андрей Дегтярев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Валентин Юдашкин, Алла Пугачёва, Кристина Орбакайте

Она напомнила, что многие коллеги певицы рассказывали истории о том, как Алла Борисовна могла закрыть дорогу любому талантливому музыканту.

"У неё были связи и с журналистами, и с влиятельными людьми, и с самыми разными. Она могла спокойно слить кому-то информацию", — сказала журналистка.

Дмитрий Дибров попытался защитить певицу и переубедить Алёну Жигалову, но она осталась при своём мнении.

Последние два года Алла Пугачёва живёт в Израиле вместе с мужем и детьми.

Ранее Александр Ревва поделился, как переживал критику в свой адрес.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.



Алёна Евгеньевна Жигалова (имя при рождении Елена; 22 декабря 1980, Вологда) — российская журналистка, видеоблогер, репортёр.



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