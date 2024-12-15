Аллу Пугачёву заподозрили в уничтожении конкурентов на эстраде: могла слить информацию

В шоу "Миллион вопросов" с Дмитрием Дибровым журналистка Алёна Жигалова высказала мнение, что народная артистка СССР Алла Пугачёва могла использовать свои связи и влияние для устранения конкурентов на сцене.
Она напомнила, что многие коллеги певицы рассказывали истории о том, как Алла Борисовна могла закрыть дорогу любому талантливому музыканту.
"У неё были связи и с журналистами, и с влиятельными людьми, и с самыми разными. Она могла спокойно слить кому-то информацию", — сказала журналистка.
Дмитрий Дибров попытался защитить певицу и переубедить Алёну Жигалову, но она осталась при своём мнении.
Последние два года Алла Пугачёва живёт в Израиле вместе с мужем и детьми.
Ранее Александр Ревва поделился, как переживал критику в свой адрес.
А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.
Алёна Евгеньевна Жигалова (имя при рождении Елена; 22 декабря 1980, Вологда) — российская журналистка, видеоблогер, репортёр.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Музыкант Влад Топалов воспитывает двоих детей от телеведущей Регины Тодоренко.