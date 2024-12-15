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Александр Ревва раскрыл, как пережил публичную травлю: очень хотелось ответить

1:11
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Юморист и шоумен Александр Ревва в беседе с "МК" поделился, что не принимал никаких лекарств в период публичной травли и хейта. Он отметил, что очень хотел ответить на критику, но решил её проигнорировать.

Александр Ревва
Фото: youtube.com by канал Роман Костомаров, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Александр Ревва

Ревва объяснил, что не стал реагировать на негативные замечания в свой адрес, чтобы не находиться в пространстве с отрицательной энергетикой.

"Критика — это испытание, которое нужно было пройти. Я старался не отвечать, хотя очень хотелось ответить. Особенно в те моменты, когда много лжи текло из разных мест. Меня бабушка учила, что есть два пути. Образно говоря, есть "вкл." и "выкл.". Если ты включился, то в этом пространстве находишься…" — поделился артист.

Ревва напомнил, что такие эмоции, как алчность, зависть и ревность, влияют даже на внешность людей — они начинают выглядеть хуже. Он посоветовал людям ходить по десять тысяч шагов в день, так как ходьба быстрым шагом "прорабатывает весь организм".

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Уточнения

Алекса́ндр Влади́мирович Ре́вва (укр. Олександр Володимирович Ревва, род. 10 сентября 1974, Донецк), также известный как Арту́р Пирожко́в, — украинский и российский актёр кино, озвучивания и дубляжа, продюсер, комик, шоумен, телеведущий, певец. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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