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Белое солнце пустыни: как герой гражданской войны подсказал сюжет для легендарного фильма

1:34
Шоу-бизнес

В 1967 году руководство Экспериментальной творческой киностудии предложило Андрею Михалкову-Кончаловскому и Фридриху Горенштейну написать сценарий для нового фильма.

"Белое солнце пустыни"
Фото: YouTube канал DenGood Belarus by Скриншот видео YouTube канала DenGood Belarus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
"Белое солнце пустыни"

Однако первоначальный вариант под рабочим названием "Басмачи" не устроил руководство, и к Кончаловскому присоединились новые авторы: Валентин Ежов и Рустам Ибрагимбеков.

Когда сценаристы искали материал для фильма, Валентин Ежов в беседе с ветераном Гражданской войны услышал историю о том, как басмач, спасаясь бегством, оставил в пустыне свой гарем. Эта история заинтересовала Ежова и стала основой для нового сценария.

Съёмки картины под руководством режиссёра Владимира Мотыля начались в июле 1968 года и закончились лишь в сентябре 1969-го. Сначала группа работала в Ленинградской области, где снимала эпизоды снов Сухова, затем в окрестностях Махачкалы на западном побережье Каспийского моря, а завершила работу в песках Каракум.

Сейчас в это трудно поверить, но две трети получившегося материала не устроили руководство ЭТК, и картину собирались передать другому режиссёру или даже закрыть и списать в убыток.

Но в итоге Мотылю дали шанс исправить фильм, пересняв ключевые сцены. И не зря. По итогам года картина заняла второе место по количеству зрителей и прочно вошла в золотой фонд отечественного кинематографа.

Уточнения

Влади́мир Я́ковлевич Мотыль (26 июня 1927, Лепель — 21 февраля 2010, Москва) — советский и российский режиссёр театра и кино, сценарист. Народный артист России (2003).

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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