Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рассказываем, как сохранить семена здоровыми до весны
Эти привычки на кухне ставят здоровье под угрозу: ошибки, которые вредят здоровью
В Роскачестве рассказали, на что следует обратить внимание перед покупкой красной икры
Ольга Бузова высказалась о внешности Марии Погребняк после пластической операции
Аллу Пугачёву заподозрили в уничтожении конкурентов на эстраде: могла слить информацию
Александр Ревва раскрыл, как пережил публичную травлю: очень хотелось ответить
Как выбрать идеального питомца: щенок против взрослой собаки
Отказ от гибридов может стать концом для Nissan
Почему вы зимой чаще страдаете от головных болей

Солисты известной музыкальной группы успокоили организаторов по поводу райдера: ядерное топливо

1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

После сольного концерта солисты группы "Дискотека Авария" пообщались с журналистами. Они отметили, что многих организаторов пугает их райдер, в котором указаны кефир и лапша быстрого приготовления.

Группа "Дискотека Авария"
Фото: youtube.com by канал ДИСКОТЕКА АВАРИЯ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Группа "Дискотека Авария"

Однако сами артисты утверждают, что чувствуют себя прекрасно, несмотря на необычный выбор продуктов.

"В нашем райдере есть кефир и лапша быстрого приготовления, и это сочетание может показаться странным. Люди переживают за нас, но мы хотим вас заверить, что всё проходит отлично. Мы как ядерное топливо!" — передают их слова в Telegram-канале "Звездач".

Певцы также рассказали, что им поступают предложения о работе с молодыми артистами, но пока ни одна идея их не заинтересовала. Они напомнили, что перепеть их песни будет сложно, так как музыкант должен не только хорошо кричать, но и быстро разговаривать.

Ранее Катя Лель заговорила об инопланетянах.

Уточнения

«Дискоте́ка Ава́рия» — советская и российская музыкальная группа, основанная летом 1990 года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад
Экономика и бизнес
Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад Аудио 
Какой тип привода лучше на зимних дорогах
Авто
Какой тип привода лучше на зимних дорогах Аудио 
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге
Авто
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге Аудио 
Популярное
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной

Музыкант Влад Топалов воспитывает двоих детей от телеведущей Регины Тодоренко.

Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Как правильно запускать двигатель в мороз и не вредить мотору
Airbus A320. Европейский небоскрёб, покоряющий небеса планеты Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Есть на каждой кухне! Вотрите это средство в ковёр, и он будет выглядеть как новый
Какой привод лучше для зимней дороги
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Последние материалы
Как выбрать идеального питомца: щенок против взрослой собаки
Отказ от гибридов может стать концом для Nissan
Почему вы зимой чаще страдаете от головных болей
Солисты известной музыкальной группы успокоили организаторов по поводу райдера: ядерное топливо
Как предотвратить облысение у мужчин: советы по уходу за волосами
T-Кillah пожалел, что в момент развода Бузовой и Тарасова встал на сторону футболиста
Телефон и еда — несовместимы: что теряет ваш организм
Как ухаживать за пальмами дома: основные секреты для здорового роста
Влияние межзвездного объекта на динамику Солнечной системы
Покраска стен без следов и разводов: избегаем типичных промахов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.