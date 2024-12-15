Солисты известной музыкальной группы успокоили организаторов по поводу райдера: ядерное топливо

После сольного концерта солисты группы "Дискотека Авария" пообщались с журналистами. Они отметили, что многих организаторов пугает их райдер, в котором указаны кефир и лапша быстрого приготовления.
Однако сами артисты утверждают, что чувствуют себя прекрасно, несмотря на необычный выбор продуктов.
"В нашем райдере есть кефир и лапша быстрого приготовления, и это сочетание может показаться странным. Люди переживают за нас, но мы хотим вас заверить, что всё проходит отлично. Мы как ядерное топливо!" — передают их слова в Telegram-канале "Звездач".
Певцы также рассказали, что им поступают предложения о работе с молодыми артистами, но пока ни одна идея их не заинтересовала. Они напомнили, что перепеть их песни будет сложно, так как музыкант должен не только хорошо кричать, но и быстро разговаривать.
Ранее Катя Лель заговорила об инопланетянах.
«Дискоте́ка Ава́рия» — советская и российская музыкальная группа, основанная летом 1990 года.
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