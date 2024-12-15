Катя Лель вновь заговорила об инопланетянах: кто из нас сумасшедший?

Певица Катя Лель вновь подняла тему существования инопланетян, выложив в своём аккаунте в социальной сети видео, которое, по её словам, подтверждает присутствие пришельцев на Земле.
Артистка обратилась к своим подписчикам с вопросом, не считают ли они её сумасшедшей на фоне доказательств, представленных в ролике. В видео диктор утверждает, что в разных частях света были зафиксированы неопознанные летательные объекты.
"И кто же из нас сумасшедший, друзья? Сегодня просто невежественно делать вид, что ничего, кроме нас, не существует. Осознанность и принятие — вот что нам нужно", — написала Катя Лель.
Несколько лет назад исполнительница уже высказывала мнение о том, что инопланетяне похитили её зубы.
Ранее стало известно, что группа "Непара" может воссоединиться на Новый год.
Ка́тя Ле́ль (настоящее имя — Екатери́на Никола́евна Чупри́нина; род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен.
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