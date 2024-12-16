Советский артхаус: почему Виктор Цой согласился сыграть в фильме Игла

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Советский художественный фильм "Игла", был снят в 1988 году на киностудии "Казахфильм" режиссёром Рашидом Нугмановым в жанре триллера с элементами драмы и артхауса. Премьера картины состоялась 16 сентября 1988 года в Алма-Ате, столице Казахской ССР, а в феврале 1989 года — в Москве.

Фото: YouTube канал КИНО Цоя by Скриншот видео YouTube канала КИНО Цоя, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Виктор Цой

Изначально в фильме должны были звучать песни из готового альбома "Группа крови", но во время съёмок была написана ещё одна — "Звезда по имени Солнце".

На главные роли были приглашены не профессиональные актёры, а музыканты и их друзья. Главную роль Моро сыграл Виктор Цой, а Дину — Марина Смирнова, подруга Юрия Каспаряна, гитариста группы "Кино". Роль доктора-наркоторговца Артура исполнил Пётр Мамонов, лидер группы "Звуки Му". Александр Баширов, сыгравший Спартака, по образованию был режиссёром.

Образ и характер Моро — результат видения самого Виктора Цоя, который хотел, чтобы в его персонаже сочетались черты Брюса Ли, Джеймса Дина и его самого.

В одном из интервью лидер группы "Кино" объяснил, почему он решил попробовать себя в кинематографе.

"Во-первых, мне было интересно. А во-вторых — режиссёр — молодой парень, мы с ним старые приятели. Я никогда не пошёл бы сниматься к более или менее известному режиссёру".

Уточнения

Ви́ктор Ро́бертович Цой — советский рок-музыкант, автор песен, поэт, художник и актёр.



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