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Участники популярной группы готовы воссоединиться на новогодние праздники за 20 млн рублей

0:58
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Александр Шоуа и Виктория Талышинская, бывшие участники популярной музыкальной группы "Непара", готовы выступить вместе на новогодних корпоративах за 20 миллионов рублей.

Группа "Непара"
Фото: youtube.com by канал Непара, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Группа "Непара"

Как сообщает Telegram-канал Mash, выступление артистов продлится всего час. Они исполнят свои хиты, включая "Другая причина" и "Бог тебя выдумал".

Согласно райдеру, музыканты требуют предоставить им бутерброды, нарезки, чай и морс в гримёрку. Также они настаивают на отдельной парковке. При этом артисты заверили, что не будут ссориться на сцене.

Группа "Непара" распалась в 2018 году из-за творческих разногласий. Шоуа утверждал, что его коллега не относилась к делу серьёзно и позволяла себе опаздывать или пропускать репетиции.

Ранее Ксения Бородина поделилась своим мнением об актёрской игре Анджелины Джоли.

Уточнения

«Непара» — российская поп-группа, образованная как дуэт 11 сентября 2002 года Александром Шоуа и Викторией Талышинской. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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