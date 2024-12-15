Актриса Наталья Гудкова родила ребёнка от женатого мужчины

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В рамках шоу "Секрет на миллион" звезда сериала "Солдаты" Наталья Гудкова рассказала, что родила сына от женатого мужчины. В настоящее время она не поддерживает отношения с отцом ребёнка.

Фото: rutube.ru by канал НТВ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Наталья Гудкова

По словам Натальи Гудковой, она встречалась с женатым мужчиной на протяжении шести лет. Он постоянно рассказывал ей о проблемах в семье, но не упоминал о наличии детей. Актриса решила завести ребёнка, чтобы подтолкнуть его к разрыву отношений с женой.

О том, что у мужчины есть дети, она узнала во время разговора с его супругой. Они встретились, когда её сыну было уже два года. Гудкова попыталась выяснить, как на самом деле обстоят дела.

На встрече присутствовал и возлюбленный артистки, которого, по её словам, "привели за шкирку и поставили рядом".

"Это был разговор директора школы и двух двоечников. Директором школы была жена. Она спрашивала: "Ваша версия, а ваша версия?" Он успел сказать, что я его шантажировала. Я спрашиваю: "Чем?" Я вышла оттуда и дышать не могла. <…> У меня мир рухнул", — поделилась актриса.

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Уточнения

Ната́лья Алекса́ндровна Гудко́ва (род. 23 октября 1977, Москва, РСФСР, СССР) — российская актриса театра и кино.



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