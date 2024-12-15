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Прохор Шаляпин рассказал, зачем на самом деле нужны дети

1:10
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Известный певец Прохор Шаляпин поделился своим желанием иметь троих детей, которые, по его словам, будут обеспечивать его.

Прохор Шаляпин и Анастасия Ивлеева
Фото: Telegram by Telegram-канал Прохора Шаляпина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Прохор Шаляпин и Анастасия Ивлеева

В недавнем интервью с Рустемом Гариповым он отметил, что его дети должны жить отдельно, и их визиты к нему ограничиваются только просьбами о фотографиях. Более того, артист считает, что именно дети должны заботиться о нём.

"Потому что дети нужны нам, чтобы они нас содержали! И работали на нас. Вот кто мне стакан будет приносить? Я буду воспитывать их только для того, чтобы стакан рядом стоял", — с юмором заметил певец.

Он также подчеркнул, что не собирается давать своим детям деньги, поскольку считает более ценными те знания, которыми может поделиться. Артист также не хочет, чтобы ему "трепали нервы", так как считает себя очень чувствительным человеком.

В конце своего высказывания он отметил, что всё сказанное было шуткой. Тем не менее, он планирует помогать своим детям всем, чем сможет.

Ранее звезда сериала "Кухня" поделилась историей о тайном рождении сына.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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