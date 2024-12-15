Актриса Ирина Темичева впервые призналась, что два года назад стала матерью

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

В недавнем выпуске программы "Секрет на миллион" актриса Ирина Темичева поделилась своей тайной — два года назад она стала матерью.

Фото: rutube.ru by канал НТВ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ирина Темичева

Артистка рассказала, что её сын Артём появился на свет 23 июля 2022 года, в день рождения самой Ирины. Она призналась, что долго скрывала свою радость, так как путь к материнству был для неё долгим и сложным. Темичева планировала поделиться этой новостью, когда её сыну исполнится три года, но судьба распорядилась иначе.

"Сын — это лучшее, что могло со мной произойти. Он чудесный, активный, открытый, добрый и в меру озорной. Это лучший подарок, который мой муж сделал для меня", — с теплотой в голосе сказала актриса.

Ирина Темичева замужем за продюсером и основателем группы "Русский размер" Виктором Бондарюком. Пара связала свои судьбы в 2010 году.

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Уточнения

«Ку́хня» — российский телесериал в жанре ситуационной комедии с элементами мелодрамы.



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