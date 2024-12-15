Русская возлюбленная Джонни Деппа ответила на вопрос о планах актёра открыть ювелирный бутик в России

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Русская возлюбленная голливудского актёра Джонни Деппа, Юлия Власова, опровергла информацию о том, что актёр планирует открыть ювелирный магазин в России.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Юлии Власовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джонни Депп с русской девушкой

В беседе с Super Юлия подчеркнула, что Джонни не имеет отношения к ювелирному бизнесу.

"Джонни не собирается открывать ювелирный бренд. Это не входит в его планы", — поделилась она.

Юлия Власова отметила, что в настоящее время она занята одним проектом, о котором сможет рассказать позже.

Telegram-канал Mash распространил информацию о том, что Джонни Депп вложил деньги в совместный драгоценный бизнес со своей возлюбленной. Сообщалось, что он выделил ей 500 тысяч долларов на открытие ювелирного магазина в Москве.

Также ранее Анна Заворотнюк призналась, что не планировала публично говорить о своей беременности.

Уточнения

Джон Кри́стофер (Джо́нни) Депп II (англ. John Christopher «Johnny» Depp II; род. 9 июня 1963, Оуэнсборо, Кентукки) — американский актёр, кинорежиссёр, музыкант, сценарист и продюсер.





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