Русская возлюбленная Джонни Деппа ответила на вопрос о планах актёра открыть ювелирный бутик в России

Русская возлюбленная голливудского актёра Джонни Деппа, Юлия Власова, опровергла информацию о том, что актёр планирует открыть ювелирный магазин в России.
В беседе с Super Юлия подчеркнула, что Джонни не имеет отношения к ювелирному бизнесу.
"Джонни не собирается открывать ювелирный бренд. Это не входит в его планы", — поделилась она.
Юлия Власова отметила, что в настоящее время она занята одним проектом, о котором сможет рассказать позже.
Telegram-канал Mash распространил информацию о том, что Джонни Депп вложил деньги в совместный драгоценный бизнес со своей возлюбленной. Сообщалось, что он выделил ей 500 тысяч долларов на открытие ювелирного магазина в Москве.
Также ранее Анна Заворотнюк призналась, что не планировала публично говорить о своей беременности.
Джон Кри́стофер (Джо́нни) Депп II (англ. John Christopher «Johnny» Depp II; род. 9 июня 1963, Оуэнсборо, Кентукки) — американский актёр, кинорежиссёр, музыкант, сценарист и продюсер.
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