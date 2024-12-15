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Анна Заворотнюк объяснила, почему не хотела публично говорить о своей беременности

1:07
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк в своем личном блоге призналась, что написала пост о беременности спонтанно. Она заверила аудиторию, что не планировала рассказывать о предстоящем пополнении в семье до рождения малыша.

Анна Заворотнюк
Фото: instagram.com by личный аккаунт Анны Заворотнюк в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Заворотнюк

Анна Заворотнюк объяснила, что ей хотелось поделиться этой новостью, но она также переживала за себя и за ребёнка, так как стала более чувствительной. По её словам, когда она публиковала фотографии с округлившимся животом, её сердце бешено билось.

Модель отметила, что беременность сильно изменила её восприятие мира.

"Я не из тех, кто верит в суеверия, сглазы и так далее. Я абсолютно не верю в это, но именно с беременностью у меня появилось ощущение, что, возможно, лучше будет дождаться рождения малыша и только потом рассказать о нем", — сказала Анна Заворотнюк.

В конце своего поста она поблагодарила поклонников за теплые слова и пожелания.

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Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Заворотню́к (3 апреля 1971, Астрахань, РСФСР, СССР — 29 мая 2024, Москва, Россия) — российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации (2006), обладательница премий «ТЭФИ» (2005) и «Золотой Остап» (2005).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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