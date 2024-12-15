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Владимир Пресняков заявил, что его сын Никита круто поёт чужие хиты в американских барах

1:26
Шоу-бизнес

Никита Пресняков, сын известного музыканта Владимира Преснякова, продолжает свою музыкальную карьеру в США, куда он переехал в 2022 году, когда в России объявили мобилизацию. Там у него есть собственное жильё, подаренное бабушкой Аллой Пугачёвой.

Никита Пресняков
Фото: YouTube канал Будда Гришна by Скриншот видео YouTube канала Будда Гришна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Никита Пресняков

Карьера за границей у Никиты не задалась. Сначала он пробовал себя в качестве клипмейкера и даже работал над несколькими крупными проектами. Но бизнес оказался нестабильным, и сейчас Никита выступает в барах, исполняя каверы известных российских хитов под псевдонимом Nick Pres.

Как пишет absatz. media, спрос на такие выступления среди эмигрантов довольно высок. Но по мнению многих коллег, перепевать чужие песни — это не самое достойное занятие для представителя такого музыкального семейства.

Возможно вторичность его творчества и стала тормозом в развитии. Но отец Никиты, Владимир Пресняков, не видит в этом ничего плохого.

"Никита — настоящий артист. Он очень крутой в своем деле. Поверьте, исполнять каверы сложно. Это недооцененная тема, хотя на самом деле востребованная и интересная. Услышать композиции, к которым ты привык, по-новому — это приятно. Это жанр, который сейчас набирает бешеную популярность", — считает музыкант.

Уточнения

Ники́та Влади́мирович Пресняко́в (род. 21 мая 1991, Лондон) — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант.

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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