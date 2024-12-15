Владимир Пресняков заявил, что его сын Никита круто поёт чужие хиты в американских барах

Никита Пресняков, сын известного музыканта Владимира Преснякова, продолжает свою музыкальную карьеру в США, куда он переехал в 2022 году, когда в России объявили мобилизацию. Там у него есть собственное жильё, подаренное бабушкой Аллой Пугачёвой.
Карьера за границей у Никиты не задалась. Сначала он пробовал себя в качестве клипмейкера и даже работал над несколькими крупными проектами. Но бизнес оказался нестабильным, и сейчас Никита выступает в барах, исполняя каверы известных российских хитов под псевдонимом Nick Pres.
Как пишет absatz. media, спрос на такие выступления среди эмигрантов довольно высок. Но по мнению многих коллег, перепевать чужие песни — это не самое достойное занятие для представителя такого музыкального семейства.
Возможно вторичность его творчества и стала тормозом в развитии. Но отец Никиты, Владимир Пресняков, не видит в этом ничего плохого.
"Никита — настоящий артист. Он очень крутой в своем деле. Поверьте, исполнять каверы сложно. Это недооцененная тема, хотя на самом деле востребованная и интересная. Услышать композиции, к которым ты привык, по-новому — это приятно. Это жанр, который сейчас набирает бешеную популярность", — считает музыкант.
Ники́та Влади́мирович Пресняко́в (род. 21 мая 1991, Лондон) — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант.
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