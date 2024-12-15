Юлия Барановская раскрыла правду о бросившем её с тремя детьми Андрее Аршавине

1:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Недавно в эфире шоу "Карты, деньги, два мяча" Андрей Аршавин не только раскрыл неожиданные подробности совместной жизни с Юлией Барановской, но и публично высмеял экс-супругу, которая родила ему троих детей.

Фото: Канал t.me/ybaranovskaya_tv by Скриншот канала t.me/ybaranovskaya_tv, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юлия Барановская

Бывший игрок "Зенита" заявил, что в ходе ссор телеведущая поднимала на него руку, и подчеркнул, что не жалеет о разрыве с ней. Также спортсмен рассказал, как бывшая попросила его забрать коробки со старыми вещами. Тогда Андрей Аршавин посмеялся над тем, что она хранит его вещи спустя 12 лет после расставания.

В ответ на эти высказывания Юлия Барановская напомнила всем о предательстве Андрея Аршавина, который бросил её беременную с двумя детьми ради другой.

Вскоре после развода с футболистом телеведущая переехала вместе с детьми из Лондона в Москву. Знаменитость призналась, что ей было тяжело из-за обрушившихся на неё проблем. У неё даже не было денег, чтобы оформить доставку вещей контейнером, так как бывший муж отказывался платить алименты.

"Сегодня ровно 10 лет как мы с детьми переехали из Лондона в Москву. Я начала ездить туда-сюда по работе за полтора года до этого дня, для меня самолёт даже стал в какой-то момент как автобус", — написала Барановская в своём Телеграм-канале.

Несмотря ни на что, экс-супруга Андрея Аршавина смогла преодолеть все трудности, вместе с детьми они "справились, всегда справлялись и будут продолжать в том же духе".

Уточнения

Ю́лия Генна́дьевна Барано́вская (род. 3 июня 1980, Ленинград) — российская радио- и телеведущая.



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