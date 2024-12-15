Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Горнолыжный курорт Шерегеш получит новый аэропорт
Вкусный и полезный банановый кекс на завтрак
Как не набрать вес за праздничным столом: секреты стройности
Как выглядеть на 10 лет моложе? Вам помогут эти японские секреты
Как выбрать этаж в новостройке: советы по покупке квартиры
Почему подвески современных машин быстро выходят из строя
Лучшая подготовка комнатных цветов к весне
Хурма мечты, или как найти зрелый и сладкий плод
Филипп Киркоров отомстил Галкину* за злые шутки о нём

Пригожин назвал террором отношение Успенской к дочери: Убивает человека

1:28
Шоу-бизнес

В октябре этого года Татьяна Плаксина неожиданно покинула Россию и уехала в Израиль, не предупредив мать. Её бегство вызвало большой резонанс в СМИ.

Любовь Успенская, Татьяна Пласина
Фото: YouTube канал Две Звезды by Скриншот видео YouTube канала Две Звезды, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Любовь Успенская, Татьяна Пласина

После этого Любовь Успенская смогла восстановить отношения с дочерью и даже пригласила её на сцену во время своего выступления в Кремле. Но далеко не все понимают стремление певицы держать дочь в своей орбите.

Иосиф Пригожин не понимает, почему Успенская продолжает настаивать на участии дочери в своей карьере, несмотря на то, что Татьяна ясно дала понять, что не хочет работать с матерью.

"Она несчастная женщина. Есть такая категория еврейских мамочек. Вот то, что я вижу в выступлении дочери, понимаете, это называется "любовь террором". Эта любовь террористическая, она как бы убивает человека", — высказался муж Валерии.

Успенская упорно не обращает внимания на желание дочери быть независимой. Она уже анонсировала совместные выступления и концерты с участием Татьяны. Пригожин уверен, что певица любит свою дочь, но детям нужно давать свободу, ведь расстояние даже сближает родных.

Между тем, Татьяна Плаксина не только талантливый музыкант, но и художник. Её картины стоят от 1 миллиона рублей и она, возможно, более охотно реализовала бы себя в живописи.

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад
Экономика и бизнес
Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад Аудио 
Волочкова рассказала, как и с кем планирует отметить Новый год
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала, как и с кем планирует отметить Новый год Аудио 
Добиться мощных и красивых мужских рук поможет это необычное упражнение
Новости спорта
Добиться мощных и красивых мужских рук поможет это необычное упражнение Аудио 
Популярное
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной

Музыкант Влад Топалов воспитывает двоих детей от телеведущей Регины Тодоренко.

Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Есть на каждой кухне! Вотрите это средство в ковёр, и он будет выглядеть как новый
Сводка с фронта: украинская оборона Курахово лопнула, в котле находятся 700 боевиков ВСУ Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Как правильно запускать двигатель в мороз и не вредить мотору
Какой привод лучше для зимней дороги
Светофор и автомат — как правильно остановиться
Светофор и автомат — как правильно остановиться
Последние материалы
Лучшая подготовка комнатных цветов к весне
Почему подвески современных машин быстро выходят из строя
Хурма мечты, или как найти зрелый и сладкий плод
Филипп Киркоров отомстил Галкину* за злые шутки о нём
Органические следы жизни на Марсе могут быть разрушены космической радиацией
Избавляемся от агрессии: секреты спокойных кошек
Запечённые ПП сырники без капельки масла
Какие породы кошек страдают от генетических заболеваний
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь
Как сделать серый интерьер стильным и ярким
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.