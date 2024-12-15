Пригожин назвал террором отношение Успенской к дочери: Убивает человека

1:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В октябре этого года Татьяна Плаксина неожиданно покинула Россию и уехала в Израиль, не предупредив мать. Её бегство вызвало большой резонанс в СМИ.

Фото: YouTube канал Две Звезды by Скриншот видео YouTube канала Две Звезды, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Любовь Успенская, Татьяна Пласина

После этого Любовь Успенская смогла восстановить отношения с дочерью и даже пригласила её на сцену во время своего выступления в Кремле. Но далеко не все понимают стремление певицы держать дочь в своей орбите.

Иосиф Пригожин не понимает, почему Успенская продолжает настаивать на участии дочери в своей карьере, несмотря на то, что Татьяна ясно дала понять, что не хочет работать с матерью.

"Она несчастная женщина. Есть такая категория еврейских мамочек. Вот то, что я вижу в выступлении дочери, понимаете, это называется "любовь террором". Эта любовь террористическая, она как бы убивает человека", — высказался муж Валерии.

Успенская упорно не обращает внимания на желание дочери быть независимой. Она уже анонсировала совместные выступления и концерты с участием Татьяны. Пригожин уверен, что певица любит свою дочь, но детям нужно давать свободу, ведь расстояние даже сближает родных.

Между тем, Татьяна Плаксина не только талантливый музыкант, но и художник. Её картины стоят от 1 миллиона рублей и она, возможно, более охотно реализовала бы себя в живописи.

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона.



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